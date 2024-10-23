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        Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:22 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:30
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        Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, topla teknik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 8'e 4 dar alan geçiş oyunuyla devam eden antrenman, taktik oyun ve çift kale maçla sona erdi.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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