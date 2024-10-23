Trabzon'da 9 ilçede kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele edilecek

Trabzon'un 9 ilçesinde ekipler tarafından kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla ilaçlama yapılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Büyükşehir Belediyesi Vektörle Mücadele Şube Müdürlüğü önünde gazetecilere, Trabzon'da kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

İlçelerde çeşitli noktalara kurulan tuzaklarla zararlının yoğun olduğu yerlerin tespit edildiğini anlatan Kaplan, "Beşikdüzü'nden Sürmene'ye kadar olan ilçelerimizin tehlike altında olduğunu, 300 rakımdan sonra ise tehlikenin azaldığını gördük." dedi.

Kaplan, kahverengi kokarca ile mücadeleye kurumların desteğinin önemine işaret ederek, "Büyükşehir Belediyesinden ilaç yardımı beklerken teknik eleman yardımı da yaptı. Bu çok önemli bir destektir. Türkiye'ye örnek bir birliktelik gösterdik. Mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecek." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Sağır da şu değerlendirmede bulundu:

"Sahil bandındaki 9 ilçede, 9 ekiple aynı anda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün belirlediği alan ve yerlerde, kışlak olarak tabir ettiğimiz yapılarda biyosidal ilaçlarla ilaçlama yapılacak. 600 litre ilaçla yaklaşık 3 milyon 840 bin metrekare alanın ilaçlanması hedeflenmektedir."