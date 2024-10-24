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        Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 15:29 Güncelleme: 24.10.2024 - 15:29
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        Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından sprint çalışması gerçekleştirdi.

        Savunma ve hücumla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Trabzonspor, yarın sabah yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladıktan sonra İzmir'e gidecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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