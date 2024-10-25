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        Trabzonspor, yarın Göztepe'ye konuk olacak

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:22 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:22
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        Trabzonspor, yarın Göztepe'ye konuk olacak
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

        Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Ligde geçen hafta sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, Göztepe deplasmanından da 3 puanla ayrılarak hem çıkışını sürdürmek hem de ligde bu sezon ilk kez art arda iki maçı kazanmayı hedefliyor.

        - Deplasmanda ilk peşinde

        Bu sezon deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk dış saha galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

        Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor, bir sonraki hafta da geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde ikas Eyüpspor maçından golsüz beraberlikle ayrıldı.

        Daha sonra 5. kez takımın başına getirilen Şenol Güneş ile 2 deplasman maçı oynayan Trabzonspor, bu maçlarda da deplasman beraberliklerini değiştiremedi. Bordo-mavililer, önce deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0, daha sonra da Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

        - Visca, dalya peşinde

        Trabzonspor'un Bosna Hersekli oyuncu Edin Visca, bir gol atması halinde dalya yapacak.

        Yalnızca attığı değil, attırdığı gollerle de forma giydiği takımların hücumdaki yükünü çeken Visca, Türkiye'de 383 Süper Lig maçında rakip fileleri 99 kez havalandırdı.

        Trabzonsporlu futbolcu, eski takımı Başakşehir'de 310 lig maçında 85 kez rakip fileleri havalandırırken, bordo-mavililerde de 73 maçta 14 gol kaydetti.

        Bordo-mavili futbolcu, Göztepe deplasmanında gol atması halinde ligde 100. golüne ulaşarak dalya sevinci yaşayacak.

        Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Eren Elmalı da bordo-mavili takım forması altında görev alması halinde 100. resmi maçını oynayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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