Trabzon'da amatör spor kulüpleri temsilcileri toplantıda buluştu

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Trabzon Şube Başkanı Zeki Kurt, amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Kentte bir restoranda düzenlenen toplantıda, amatör spor kulüplerinin sorunları ve yapılması gerekenler görüşüldü.

Trabzon'da 100'ün üzerinde futbol kulübü ve 40 saha bulunduğunu belirten Kurt, amatör kulüplerin tesis ve saha problemi yaşadığını söyledi.

Kurt, sorunları hep birlikte çözüme kavuşturmak için spor kulüplerinin temsilcileri ile sık sık bir araya geleceklerini aktardı.