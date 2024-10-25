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        Trabzon'da, "101. Yılında Cumhuriyet" adlı sergi açıldı

        Trabzon'da, "101. Yılında Cumhuriyet" adlı resim sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 18:02 Güncelleme: 25.10.2024 - 18:04
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        Trabzon'da, "101. Yılında Cumhuriyet" adlı sergi açıldı
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        Trabzon'da, "101. Yılında Cumhuriyet" adlı resim sergisi düzenlendi.

        Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Türe'nin eserlerinin yer aldığı sergi, Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde açıldı.

        Eserlerinin ağırlıklı olarak Atatürk temalı olduğunu belirten Türe, "İlkokuldan bu yana Atatürk resimlerini ezbere bir şekilde yapıyordum. Bunu bir hocam fark etti ve beni bu alana yönlendirdi." dedi.

        Atatürk'ün portelerinin yanı sıra akrilik çalışmaların da bulunduğu sergi, 5 Kasım'a kadar açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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