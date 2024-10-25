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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon'da konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, yakın gelecekte, 2030'lara gelmeden ülkenin turizm gelirlerini 100 milyar dolara ulaştıracaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 19:55 Güncelleme: 25.10.2024 - 19:55
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon'da konuştu:
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, yakın gelecekte, 2030'lara gelmeden ülkenin turizm gelirlerini 100 milyar dolara ulaştıracaklarını söyledi.

        Alpaslan, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Salonunda düzenlenen, "İl Tanıtım Geliştirme Kurulu ve Turizm Değerlendirme Toplantısı"nda, Türkiye'nin turizm potansiyelini dikkate alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizm sektörünü Türkiye açısından stratejik sektör ilan ettiğini belirtti.

        Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına (TGA) ilişkin bilgi veren Alpaslan, Türkiye'nin yıl sonunda turizmde hedeflediği 60 milyar dolara ulaşacağını vurguladı.

        Alpaslan, Türkiye'nin turizm hedefleri konusunda da "Yakın gelecekte, 2030'lara gelmeden inşallah turizm gelirlerimizi 100 milyar dolara ulaştıracağız. Bunun Türkiye açısından ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu hepiniz takdir edersiniz ve değerlendirirsiniz. Turizm sektörü, Türkiye için son derece önemli ve stratejik." dedi.

        Turizm sektörünün yaşadığı en büyük kriz olan pandemide yaptıkları çalışmalar sayesinde dünyada turizmde en az zarar alan ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Alpaslan, Güvenli Turizm Sertifika Programı hazırlayarak dünyaya örnek olduklarını aktardı.

        Sektörde çok ciddi riskler olduğuna işaret eden Alpaslan, bunları dikkate alarak çalışma yapmak durumunda olduklarını söyledi.

        Herkesin bu zenginliğin, verimin farkında olması gerektiğinin altını çizen Alpaslan, buna zarar verecek, bu tür bir davranışın içerisinde yer alacak çürük elmalara karşı dikkatli olunması, bunların dışlanması, oyun dışı bırakılması gerektiğini anlattı.

        Alpaslan, herkesin turizme, ülkeye, millete, insanların refahına zarar verecek adımların önüne geçilmesi noktasında hareket etmesi gerektiğini dile getirerek, bunlar yapılmadığı takdirde büyük hedeflere ulaşmanın zor olacağını vurguladı.

        Alpaslan, Türkiye'nin Körfez ülkeleri turizminden daha fazla pay alması için önemli çalışmalar yaptıklarını, başta Trabzon olmak üzere Türkiye'nin tüm turizm değerlerini tanıttıklarını belirtti.

        Yaşanan bazı nahoş olayların tanıtım için yapılan milyarlarca lira harcamanın önüne geçerek olumsuz sonuçlara sebebiyet verebildiğine dikkati çeken Alpaslan, adeta altın yumurtlayan tavuğun kesilmesine müsaade etmemek gerektiğini kaydetti.

        Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ise yılın ocak-eylül döneminde kente 1 milyon 164 bin 137 yerli ve yabancı turist geldiğini söyledi.

        Yerli turistin geçen yılın 9 aylık dönemine göre yüzde 6 arttığını belirten Erdoğan, genel olarak da artışın yüzde 2 olduğunu ifade etti.

        Kente en fazla Suudi Arabistan, Umman, İran, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden turist geldiğini vurgulayan Erdoğan, Suudi Arabistan'dan gelenlerin sayısında 2023'ün 9 aylık dönemine kıyasla yüzde 19 artış olduğunu sözlerine ekledi.

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunulan toplantıya, Vali Aziz Yıldırım, TGA Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, kamu kurum müdürleri, oda ve sektör temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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