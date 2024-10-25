Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon'da konuştu:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, yakın gelecekte, 2030'lara gelmeden ülkenin turizm gelirlerini 100 milyar dolara ulaştıracaklarını söyledi.

Alpaslan, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü Salonunda düzenlenen, "İl Tanıtım Geliştirme Kurulu ve Turizm Değerlendirme Toplantısı"nda, Türkiye'nin turizm potansiyelini dikkate alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın turizm sektörünü Türkiye açısından stratejik sektör ilan ettiğini belirtti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına (TGA) ilişkin bilgi veren Alpaslan, Türkiye'nin yıl sonunda turizmde hedeflediği 60 milyar dolara ulaşacağını vurguladı.

Alpaslan, Türkiye'nin turizm hedefleri konusunda da "Yakın gelecekte, 2030'lara gelmeden inşallah turizm gelirlerimizi 100 milyar dolara ulaştıracağız. Bunun Türkiye açısından ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu hepiniz takdir edersiniz ve değerlendirirsiniz. Turizm sektörü, Türkiye için son derece önemli ve stratejik." dedi.

Turizm sektörünün yaşadığı en büyük kriz olan pandemide yaptıkları çalışmalar sayesinde dünyada turizmde en az zarar alan ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Alpaslan, Güvenli Turizm Sertifika Programı hazırlayarak dünyaya örnek olduklarını aktardı.