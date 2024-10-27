Trabzon'da "Ortahisar Yazar Buluşmaları" etkinliği sona erdi

Okurlarının sorularını yanıtlayan ve kitaplarını imzalayan Mumcu'ya, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, teşekkür belgesi takdim etti.

Ortahisar Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleştirilen programda katılımcılarla sohbet eden Mumcu, Trabzonlu olduğunu, zaman zaman da Trabzonspor maçlarına geldiğini söyledi.

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