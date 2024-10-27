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        Trabzon'da "Ortahisar Yazar Buluşmaları" etkinliği sona erdi

        Trabzon'da düzenlenen "Ortahisar Yazar Buluşmaları" etkinliği tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 22:46 Güncelleme: 27.10.2024 - 22:59
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        Trabzon'da "Ortahisar Yazar Buluşmaları" etkinliği sona erdi
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        Trabzon'da düzenlenen "Ortahisar Yazar Buluşmaları" etkinliği tamamlandı.

        Ortahisar Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "Hasan İzzettin Dinamo Anısına" organize edilen etkinliğin son gününde yazar-psikiyatrist Cem Mumcu, okurlarıyla buluştu.

        Ortahisar Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleştirilen programda katılımcılarla sohbet eden Mumcu, Trabzonlu olduğunu, zaman zaman da Trabzonspor maçlarına geldiğini söyledi.

        Okurlarının sorularını yanıtlayan ve kitaplarını imzalayan Mumcu'ya, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, teşekkür belgesi takdim etti.

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