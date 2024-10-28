KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çuvalcı, mesajında, Cumhuriyetin 101. yıl dönümünün kutlandığı bu anlamlı günde, milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde gösterdiği azim, kararlılık ve milli birlik duygusunu, bir kez daha büyük bir gururla yad ettiklerini belirtti.
Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri minnetle andıklarını vurgulayan Çuvalcı, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhuriyet, Türkiye'nin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma yolunda attığı en büyük adımdır. Bizler de ülkemizin bağımsızlık ve demokrasiye olan inancını sürdüren nesiller olarak Cumhuriyet'in ilkelerine bağlılığımızı ve bu değerleri koruma sorumluluğumuzu daima taşımaktayız. Üniversite olarak bilimsel çalışmalarımız, eğitim programlarımız ve toplum yararına projelerimiz ile Cumhuriyet'in aydınlık yolunda ilerlemeyi sürdürmekteyiz."
Çuvalcı, bilime ve araştırmaya dayalı bir eğitim anlayışıyla geleceğin nitelikli bireylerini yetiştirme amaçlarının, Cumhuriyet'in kendilerine kazandırdığı en kıymetli değer olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Üniversitemiz, bu sorumluluğun bilinciyle ülkemizin kalkınma ve ilerleme hedeflerine katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir. Dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyetimiz, gençlerin omuzlarında yükselecek ve asırlar boyunca yaşayacaktır. Temel insani değerler, demokrasi ve adalet anlayışı üzerine inşa edilen bu geleneği güçlendirmek için yılmadan, yorulmadan çalışmak, her zaman temel ilkemiz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, başta öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz olmak üzere tüm milletimize sağlık, huzur ve başarı dolu bir gelecek diliyorum."
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