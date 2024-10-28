Orta ve Doğu Karadeniz'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlanıyor

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren törene, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ile kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Ordu'da Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Hava Savunma Gökhan Kocaoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile anıta çelenk bıraktı.

Törene, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törene, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

Trabzon'da, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende Vali Aziz Yıldırım, 3. Ordu Komutanlığı İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral İsmail Yayan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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