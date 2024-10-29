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        Trabzon Emniyet Müdürlüğüne 148 araç tahsis edildi

        Trabzon Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 148 araç törenle hizmete alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 16:59 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:59
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        Trabzon Emniyet Müdürlüğüne 148 araç tahsis edildi
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        Trabzon Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 148 araç törenle hizmete alındı.

        Vali Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, Emniyet Teşkilatının vatandaşın huzuru için çalıştığını söyledi.

        "Kötü niyetliler bizden çekinsinler, iyi niyetliler her zaman kendilerini güvende hissetsinler." ifadelerini kullanan Yıldırım, "Biz onun için varız. Emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz, hudutta askerimiz, ordumuz onun için var." dedi.

        Yıldırım, memlekete, millete tehdit olan ya da kendilerini öyle göstermek isteyenlerin 15 Temmuz 2016'da boylarının ölçüsünü aldığını, halen daha da almaya devam ettiğini vurguladı.

        Devletin bekasının güvenlik güçlerinin mesaisini iyi yapmasıyla alakalı olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

        "Vatana, millete sahip çıkan ordu, polis, jandarma ve sahil güvenlik bu millete sadece güven verir. Yarınlar için de güven verir, sokağa yalnız çıktığımızda da güven verir çünkü biz deriz ki 'Polisimiz var, jandarmamız var, askerimiz var.' Hiç sorun yok merak etmeyin, her yerde rahatlıkla güvenle dolaşabilirsiniz, gezebilirsiniz, evinizde huzurla kalabilirsiniz, kötüler bizden çekinsinler, iyiler de kendilerini güvende hissetsinler. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle böyle bir törene imza atmak bizler için de gurur, onur verici ve unutulmaz."

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine yönelik terör saldırısını da kınayan Vali Yıldırım, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise en önemli kamu hizmetlerinin başında güvenliğin geldiğini belirterek, "En önemli hak, güvenli bir şekilde yaşama hakkıdır. Bu da devletimizin, hükümetimizin, emniyetimizin temel görevleri arasındadır." dedi.

        İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

        Esertürk, yeni araçları vatandaşın hizmetine sunmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Tören, İl Müftüsü Selami Aydın'ın dua etmesinin ardından tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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