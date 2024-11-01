Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Ergan, fındık ihracatının önemine dikkati çekti:
Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Türkiye'nin fındık ihracatında yılda 2-2,5 milyar dolar değil, 4-5 milyar dolar döviz kazanabilecek durumda olduğunu bildirdi.
Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Türkiye'nin fındık ihracatında yılda 2-2,5 milyar dolar değil, 4-5 milyar dolar döviz kazanabilecek durumda olduğunu bildirdi.
Ergan, yaptığı yazılı açıklamada, gelinen nokta itibarıyla Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin dünya fındık üretim ve ticaretinde bir numara olduğunu belirtti.
Fındığın tarımda en fazla döviz kazandıran ürün haline geldiğinin altını çizen Ergan, şöyle devam etti:
"Cumhuriyet'imizin 101'inci kuruluş yıl dönümünü ulusça birlik ve beraberlik içinde kutlarken hep birlikte '1001 kere maşallah' diyerek gelecektekilerin de kutlayacağına inanıyoruz. İnanıyoruz çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını teşkil eden topraklarda yapılacak tarımsal ve hayvansal üretimler geleceğimizin de teminatıdır. Çünkü milletler için devletler için en büyük teminat, sahip oldukları topraklar üzerinde yapılan çalışmalar ve kurulan medeniyetlerdir. Bulunduğu konum ve sahip olduğu topraklarla, Asya-Avrupa arasında köprü niteliğinde de olan Türkiye Cumhuriyeti, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Milli ekonominin temeli tarımdır' diyerek 'Bunun içindir ki tarımda kalkınmaya büyük önem vermekteyiz' sözleriyle gösterdiği yolda yürümeye devam edecektir."
Ergan, her bölgesinde farklı ürünlerin yetiştiği Türkiye coğrafyasında fındığın yerinin ve öneminin büyük olduğuna işaret ederek "Cumhuriyet'in ilk yıllarında sadece Ordu, Giresun ve Trabzon illerinde yetiştirilen fındık, bugün Artvin'den İstanbul'a kadar olan kesimde irili ufaklı bahçelerin teşkil ettirildiği noktaya gelmiştir. Öyle ki bundan 101 yıl önce yaklaşık 50 bin hektarlık alanda yapılan üretim, bugün 750 bin hektara yaklaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
Fındık üretim ve ihracatında yaşanan gelişmelerin yeterli olmadığını vurgulayan Ergan, şunları kaydetti:
"Çünkü sahip olduğumuz 750 bin hektarlık bahçelerde son yılların ortalaması ile 700 bin ton değil, bundan çok daha fazlası, 1 milyon 500 bin ton fındık üretebilmemiz mümkündür. Fındığın ihracatında da yılda 2-2,5 milyar dolar değil, 4-5 milyar dolar döviz kazanabilecek durumdayız. Bunun için de borsa olarak 'Çok çalışıp, çok üretip, çok satıp, çok kazanmalıyız' diyoruz. Cumhuriyet ile birlikte elde ettiğimiz kazanımlara, daha fazlasını eklememiz gerektiğine inanıyoruz. Bunu sağlamak için fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak için çeyrek asır önce başlattığımız çalışmaları sürdürüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, atalarımızın bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ne fındık ile hizmet etmenin yol ve yordamının bu olduğunu da çok iyi biliyoruz."
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