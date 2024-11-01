Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Farabi Hastanesi yayınlarının tanıtımına katıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi yayınlarının tanıtıldığını programa katıldı.

Genç, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde Farabi Aktüel Dergisi'nin "Bahar" temasıyla yayınlanan dördüncü sayısının tanıtım programında, sağlık hizmetinin, en temel hizmet olduğunu söyledi.

Genç, Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş ve ekibini yaptıkları çalışmalar dolayısıyla tebrik etti.

KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Er ise derginin yanı sıra tedavi gören çocukların hikayelerinin anlatıldığı "Böbreğim Bir Varmış Bir Yokmuş" adlı kitabın da yayımlandığını belirtti.