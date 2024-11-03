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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Trabzonspor, Fatih Vatanspor'u 1-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 16:04 Güncelleme: 03.11.2024 - 16:22
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Trabzonspor, Fatih Vatanspor'u 1-0 yendi.

        Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan müsabakanın ilk yarısında bordo-mavililer, 16. dakikada Rabia Nur Küçük'ün ayağından gelen golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

        Müsabakanın ikinci yarısında gol olmayınca, ev sahibi takım karşılaşmadan 1-0 üstün ayrıldı.

        Bu sonuçla bordo-mavililer puanını 12'ye çıkartırken, konuk ekip ise 9 puanda kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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