Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Oğuzhan Çakır, İbrahim Çağlar Uyarcan, Candaş Elbil
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Visca, Nwakaeme, Banza
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Mert Müldür, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri
Gol: Dk. 42 Fred (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 30 Ozan Tufan, Dk. 45+3 Denswil (Trabzonspor)
TRABZON
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