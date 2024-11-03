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        İstanbul'da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polisin cenazesi Trabzon'a getirildi

        İstanbul Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ogün Yürümez'in cenazesi, Trabzon'da törenle karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 20:13 Güncelleme: 03.11.2024 - 20:25
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        İstanbul'da trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polisin cenazesi Trabzon'a getirildi
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        İstanbul Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ogün Yürümez'in cenazesi, Trabzon'da törenle karşılandı.

        Trabzon Havalimanı'ndaki karşılama törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Trabzon Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, Giresun Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Giresun Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Şimşek, Trabzon Müftüsü Selami Aydın ve Giresun Müftüsü Selçuk Kılıçbay katıldı.

        Vali Yıldırım ve Vali Serdengeçti ile diğer protokol üyeleri, şehidin yakınlarına taziyelerini iletti.

        Şehidin naaşı, dua edilmesinin ardından kara yoluyla memleketi Giresun'a uğurlandı.

        Şehit Ogün Yürümez, yarın Eynesil ilçesine bağlı Aralık köyü Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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