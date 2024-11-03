Fenerbahçe, Trabzon'da uzatmanın son dakikasında güldü

Turkcell Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u uzatmanın son dakikasında attığı golle 3-2 yenerek lider Galatasaray ile puan farkını 5'e indirdi.

Galibiyete 90+12. dakikada Amrabat'ın attığı gol ile ulaşan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı kayıpsız geçerek zirve takibini sürdürdü.

Ligde puanını 23'e yükselten ve 2. sıraya yerleşen sarı-lacivertli takım, son dakikada attığı gol ile zorlu Trabzon deplasmanında güldü.

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Fred, Dzeko ve Amrabat atarken ev sahibi takımın golleri ikisi de penaltıdan olmak üzere Banza'dan geldi.

Fenerbahçe, ligde son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan çıkarmayı başardı. Sarı-lacivertli forma ile ilk golünü atan Amrabat, kritik Trabzon deplasmanında takımına can veren isim oldu. - Trabzonspor'dan art arda 2. yenilgi Trabzonspor, bu sezon ligde Göztepe deplasmanının ardından Fenerbahçe'ye de kaybederek art arda iki maçtan da puansız ayrıldı. Ligde 10. maç sonunda 2 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 12 puanda kalan Karadeniz ekibi, kötü gidişatını da sürdürdü.