Trabzon Valisi Aziz Yıldırım çeşitli toplantılara katıldı

Trabzon'un gelişimini yakından ilgilendiren ve yürütülen diğer projelerin önemine dikkati çeken Yıldırım, devam eden çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgi aldı.

Vali Yıldırım başkanlığında ayrıca Mülki İdare Amirleri Toplantısı da düzenlendi.

Toplantıda, Trabzon'da güvenlik önlemleri ve diğer konular istişare edildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Aytaç Bayırlı, kaymakamlar, güvenlik yetkilileri ve diğer ilgililer katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısına, Vali Aziz Yıldırım başkanlık yaptı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde İl Güvenlik ve Asayiş ile Mülki İdare Amirleri toplantıları gerçekleştirildi.

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