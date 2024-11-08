Trabzon'daki Atatürk Köşkü 10 Kasım'da ücretsiz ziyaret edilebilecek

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimizi ziyaretlerinde üç kez konakladığı köşkte anılarını yaşatmaya devam ediyoruz. 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızı Atatürk'ü anmak üzere 10 Kasım'da Atatürk Köşkü'ne bekliyoruz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86. yılında saygı ve rahmetle yad ediyoruz."

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım Pazar günü Atatürk Köşkü'nün ücretsiz ziyaret edilebileceği belirtildi.

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