Trabzonspor'da 4 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile teknik direktör Şenol Güneş'in bugün gerçekleştirdiği toplantı sonucunda profesyonel futbolcular Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un performanslarını artırmaya yönelik takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verildiği belirtildi.

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