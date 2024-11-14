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        İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Mohebati'den TTSO'ya ziyaret

        İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati ve beraberindekiler, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 10:24 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:33
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        İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Mohebati'den TTSO'ya ziyaret
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        İran İslam Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Naser Mohebati ve beraberindekiler, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret etti.

        TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Mohebati ve Çelebi, İran ile 2025'de yapılması planlanan turizm çalışmaları, Nevruz Bayramı'ndaki turizm hareketi, İranlı acentelerin Trabzon'a yapmayı planladığı ziyaret konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

        Çelebi, İran'dan Trabzon'a direkt uçak seferleriyle ilgili ciddi bir talep olduğunu belirterek, "Bakü ve Tiflis örneklerinde olduğu gibi İran'la da Trabzon'u direkt seferle bağlamak istiyoruz. İran'daki turizm acenteleri ve iş çevrelerinden bu konuda talep var. Bu konudaki temaslarımız da sürüyor." ifadelerini kullandı.

        Ziyarette, Trabzon ile İran'ın çeşitli bölgeleri arasında yapılabilecek ticaret ve karşılıklı alınacak mallarla ilgili de istişare gerçekleştirildi.

        İran Başkonsolosluğu yetkilileri ayrıca Çelebi'yi İran'daki sanayi bölgelerinde inceleme yapmak üzere davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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