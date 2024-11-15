Trabzon'da KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da tören düzenlendi.

Kutlamalar kapsamında ilk tören, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edildi.

Buradaki tören, KKTC'nin Trabzon Konsolosu Erek Çağatay ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ve saygı duruşuyla tamamlandı.

Yıldırım, konuşmasının ardından Erkan'a teşekkür belgesi takdim etti.

KKTC'nin bağımsız bir devlet olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Çok stratejik bir alan, atalarımızın orayı almakla ne kadar haklı olduğunu bir defa daha görüyoruz bugünkü gelişen olaylar neticesinde." dedi.