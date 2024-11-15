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        Trabzon'da KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 14:23 Güncelleme: 15.11.2024 - 14:23
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        Trabzon'da KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da tören düzenlendi.

        Kutlamalar kapsamında ilk tören, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edildi.

        Buradaki tören, KKTC'nin Trabzon Konsolosu Erek Çağatay ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ve saygı duruşuyla tamamlandı.

        Etkinlikler, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki, "Bağımsızlıktan Günümüze KKTC" konulu konferansla devam etti.

        KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Erkan'ın konuşmacı olduğu konferansa, Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri katıldı.

        Yıldırım, konuşmasının ardından Erkan'a teşekkür belgesi takdim etti.

        KKTC'nin bağımsız bir devlet olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Çok stratejik bir alan, atalarımızın orayı almakla ne kadar haklı olduğunu bir defa daha görüyoruz bugünkü gelişen olaylar neticesinde." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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