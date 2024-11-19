Trabzonspor'un yönetim kurulu üyesi Ceyhun Eskici, umut verdi:

Trabzonspor'un idari işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ceyhun Eskici, aydınlık gelecek için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

Eskici, Trabzonspor dergisindeki röportajında, kulübün maddi manevi ciddi bir süreçten geçtiğini kaydederek, "İstanbul kulüplerinin ekonomik ve masa başı gücüne kendi kaynaklarıyla, hak ederek kazandığı 8 şampiyonluk ve kendi mazisinden aldığı güçle cevap vermeye çalışıyoruz. Trabzonspor, bunu başarmış ve her zaman başarmaya aday bir camiadır." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un gücünü şehir takımı olmasından ve o şehrin o takımı karşılıksız sevmesinden aldığını vurgulayan Eskici, "Bu sevginin iki tarafından birinde kopma yaşandığı an bizim karşımızda olan bu güce direnme şansımız mümkün olmaz. Yönetimlerle, hocalar ve futbolcularla zaman zaman ters düşebiliriz ama Trabzonspor'la hiçbir zaman ters düşmememiz, çatışmamamız ve karşılıksız sevmemiz gerekir. Sonuçta hepimiz gelip geçiciyiz, kalıcı olan şanlı Trabzonspor ve camiasıdır." değerlendirmesinde bulundu.