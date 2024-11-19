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        Trabzonspor'un yönetim kurulu üyesi Ceyhun Eskici, umut verdi:

        Trabzonspor'un idari işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ceyhun Eskici, aydınlık gelecek için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 10:50 Güncelleme: 19.11.2024 - 10:50
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        Trabzonspor'un yönetim kurulu üyesi Ceyhun Eskici, umut verdi:
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        Trabzonspor'un idari işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ceyhun Eskici, aydınlık gelecek için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

        Eskici, Trabzonspor dergisindeki röportajında, kulübün maddi manevi ciddi bir süreçten geçtiğini kaydederek, "İstanbul kulüplerinin ekonomik ve masa başı gücüne kendi kaynaklarıyla, hak ederek kazandığı 8 şampiyonluk ve kendi mazisinden aldığı güçle cevap vermeye çalışıyoruz. Trabzonspor, bunu başarmış ve her zaman başarmaya aday bir camiadır." ifadelerini kullandı.

        Trabzonspor'un gücünü şehir takımı olmasından ve o şehrin o takımı karşılıksız sevmesinden aldığını vurgulayan Eskici, "Bu sevginin iki tarafından birinde kopma yaşandığı an bizim karşımızda olan bu güce direnme şansımız mümkün olmaz. Yönetimlerle, hocalar ve futbolcularla zaman zaman ters düşebiliriz ama Trabzonspor'la hiçbir zaman ters düşmememiz, çatışmamamız ve karşılıksız sevmemiz gerekir. Sonuçta hepimiz gelip geçiciyiz, kalıcı olan şanlı Trabzonspor ve camiasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        Eskici, ekonomik anlamda önemli hamleler yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bankalar Birliğinden çıkmanın Trabzonspor adına ne ifade ettiğini zaman daha iyi anlatacak camiamıza. Sürdürülebilir bir ekonomik modele geçişin en önemli adımlarından birini, Bankalar Birliğinden çıkarak attık. Böylece yıllık yaklaşık 700 milyon liralık bir faizden kurtulmuş oldu kulübümüz. Bu çok şey ifade ediyor ve sportif başarı kadar önemli. Trabzonspor'un aydınlık geleceği için ne gerekiyorsa yapacağız. Tabii ki ekonomik başarılara ve atılan adımlara saha içi skorların destek vermesi bizim olmazsa olmazımız. Oradan alacağımız enerji, eminim hem Ertuğrul başkanın elini ciddi anlamda rahatlatacak hem de yönetimi ciddi anlamda motive edecektir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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