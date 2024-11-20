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        Trabzonlu kadınlar, atıl durumdaki okul binasında hem üretiyor hem de sosyalleşiyor

        ENES SANSAR - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde emekli ebe Güler İpek'in kadınların üretime katılması ve sosyalleşmesi hedefiyle kurduğu Oğuz Mahallesi Üretici Kadınlar Dayanışma Derneğinin faaliyetleri eski okul binasında sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:25 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:35
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        Trabzonlu kadınlar, atıl durumdaki okul binasında hem üretiyor hem de sosyalleşiyor
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        ENES SANSAR - Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde emekli ebe Güler İpek'in kadınların üretime katılması ve sosyalleşmesi hedefiyle kurduğu Oğuz Mahallesi Üretici Kadınlar Dayanışma Derneğinin faaliyetleri eski okul binasında sürdürülüyor.

        Çalıştığı kurumdan 2005'te emekli olan Güler İpek, boş vakitlerini değerlendirmek amacıyla çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldı.

        İkamet ettiği ilçeye bağlı Oğuz Mahallesi'ndeki kadınların da sosyalleşmesi ve üretime katkıda bulunması arzusuyla yola çıkan 67 yaşındaki İpek, 2019'da Oğuz Mahallesi Üretici Kadınlar Dayanışma Derneğinin kurulmasına öncülük etti.

        Dernek tarafından ilk etapta eski belde belediyesine ait yerde dernek üyelerine yönelik kooperatifçilik, girişimcilik ve liderlik eğitimleri düzenlendi.

        Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık iki yıl faaliyetleri asgari düzeyde tutulan dernek için daha sonraki dönemde yer arayışına girildi.

        Güler İpek, kendisinin de ilkokul eğitimini tamamladığı ancak öğrenci yetersizliği dolayısıyla taşımalı eğitime geçilmesi ile kapanan Türkeli İlköğretim Okulu binasını kullanmak için yola çıktı.

        İlgili kurumlardan gerekli izinlerin alınmasının ardından İpek, iş insanları, belediyeler ve hayırseverlerin katkılarıyla atıl vaziyetteki okul binasının bir bölümünün onarımını yaptırdı.

        Okul binasında 2021'den beri faaliyetlerini sürdüren dernekte, Beşikdüzü Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile yapılan iş birliği çerçevesinde geleneksel el sanatları kursları da düzenleniyor.

        - "Kadınlarımız için daha çok hayallerimiz var"

        Güler İpek, AA muhabirine, derneği, mahalledeki ürünlere katma değer sağlayarak kadınların üretimde ve sosyal hayatta daha çok yer almasını sağlamak için kurduklarını söyledi.

        Dernek için yer ararken eski okulun akıllarına geldiğini belirten İpek, "Okulun harap hale gelmesine üzüldük. 'Biz artık buna üzülmeyelim, üzülmek yerine tadilatını yapalım ve kullanalım' dedik ve böylece harekete geçtik." ifadesini kullandı.

        Sipariş üzerine keşan bezi dokumanın yanı sıra ​​​​​​​elma ve üzüm sirkesi, yufka, erişte, makarna ve tarhana gibi çeşitli yiyecekler hazırladıklarına işaret eden İpek, dernek binasında da satışa sunulan ürünler sayesinde kadınların aile bütçesine katkı sağladığını vurguladı.

        İpek, üretimin önemine dikkati çekerek, "Hayalim, köydeki ürünlerimize katma değer sağlayarak kadınların üretimde kendi ayakları üzerine durabileceği ürünler üretmesine yardımcı olmak. Dokumalarımızın tanıtımını yapmak istiyoruz. Modern tasarımlarla üretip satışını yapmak, kadınların da buradan para kazanmasını istiyoruz." diye konuştu.

        Faaliyetlerden sadece dernek üyelerinin değil, isteyen tüm kadınların yararlanabildiğini anlatan İpek, şunları kaydetti:

        "Kadınlarımız için daha çok hayallerimiz var. Kadınların boş zamanlarında sinema, belgesel izleyebileceği ortam da hazırlıyoruz. Birbiriyle kaynaşsınlar, sohbet ortamı oluşsun, hiç sinemaya gitmeyen insanlar sinemayla tanışsın, nostaljik filmleri izlesin istiyoruz. Amacımız kadınlar hem eğlensinler hem de üreterek hoşça vakit geçirsinler. Çocuklar yok artık, biz kadınlar bu okulun öğrencisi olduk."

        Beşikdüzü Milli Eğitim Müdürü Ziya Durmuş da dernek yöneticilerini ve üyelerini yaptıkları faaliyetler dolayısıyla tebrik etti.

        Dernekte organize edilen kurslar aracılığıyla usta öğreticiler ile vatandaşları buluşturduklarını belirten Durmuş, "Okulumuzun bu anlamda hayat bulduğunu ifade etmek istiyorum. Halk Eğitimi Merkezimiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu sürecin paydaşı oldu. Biz bu sürecin devam etmesi adına elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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