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        Trabzonspor'da olağan genel kurula doğru

        Trabzonspor'da ay sonunda yapılacak seçimli olağan genel kurulda kulüp başkanı Ertuğrul Doğan seçime tek aday olarak girecek, Sicil Kurulu Başkanlığı için ise 5 aday yarışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 09:50 Güncelleme: 21.11.2024 - 09:50
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        Trabzonspor'da olağan genel kurula doğru
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        Trabzonspor'da ay sonunda yapılacak seçimli olağan genel kurulda kulüp başkanı Ertuğrul Doğan seçime tek aday olarak girecek, Sicil Kurulu Başkanlığı için ise 5 aday yarışacak.

        Genel kurul öncesi başvurular dün akşam sona ererken kulüp başkanlığı için sadece mevcut başkan Ertuğrul Doğan'ın listesi Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na sunuldu. Adaylığını açıklayan Necati Selvitop ise gerekli yüzde 5'lik imza sayısına ulaşamadığı için seçime giremeyecek.

        Yetkili kurullardan Sicil Kurulu Başkanlığı için Serdar İsaoğlu, İsmail İnan, Kahraman Altuntaş, Seykan Gülen ve Hasan Basri Halisçelik olmak üzere 5 aday yarışacak.

        Denetim Kurulu Başkanlığı seçiminde İsmet Keskin ve Disiplin Kurulu Başkanlığı seçiminde ise Haluk Raci Gençosmanoğlu tek aday olarak yer alacak.

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