Trabzonspor'da olağan genel kurula doğru

Trabzonspor'da ay sonunda yapılacak seçimli olağan genel kurulda kulüp başkanı Ertuğrul Doğan seçime tek aday olarak girecek, Sicil Kurulu Başkanlığı için ise 5 aday yarışacak.

Genel kurul öncesi başvurular dün akşam sona ererken kulüp başkanlığı için sadece mevcut başkan Ertuğrul Doğan'ın listesi Divan Başkanlık Kurulu Başkanlığı'na sunuldu. Adaylığını açıklayan Necati Selvitop ise gerekli yüzde 5'lik imza sayısına ulaşamadığı için seçime giremeyecek.