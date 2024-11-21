Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulu ertelendi

Ancak oy kullanma hakkı bulunan 9 bin 905 üyeden gerekli çoğunluğun sağlanamadığı belirtilen açıklamada, "Daha önce üyelerimize ilan ettiğimiz şekilde kulübümüzün olağan genel kurul toplantısı, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde saat 09.00'da Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

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