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        Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulu ertelendi

        Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulunun çoğunluk sağlanamadığı için ertelendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:29 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:29
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        Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulu ertelendi
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        Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulunun çoğunluk sağlanamadığı için ertelendiği bildirildi.

        Bordo-mavili kulübün açıklamasında, olağan genel kurulun çoğunluk aranan ilk toplantısının bugün saat 10.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılmasının planlandığı anımsatıldı.

        Ancak oy kullanma hakkı bulunan 9 bin 905 üyeden gerekli çoğunluğun sağlanamadığı belirtilen açıklamada, "Daha önce üyelerimize ilan ettiğimiz şekilde kulübümüzün olağan genel kurul toplantısı, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde saat 09.00'da Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

        Trabzonspor Kulübünün genel kurulunda mevcut başkan Ertuğrul Doğan, seçime tek aday olarak girecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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