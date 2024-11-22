Trabzon'da 15. Paten Futbolu Dünya Kupası devam etti
Trabzon'da organize edilen 15. Paten Futbolu Dünya Kupası, 10 müsabakayla devam etti.
Trabzon'da organize edilen 15. Paten Futbolu Dünya Kupası, 10 müsabakayla devam etti.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Hasan Polat Beden Eğitimi ve Spor Merkezi'nde oynanan Türkiye-Azerbaycan karşılaşması, ev sahibi takımın 6-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmada sakatlanan Azeri oyuncuyu saha dışına kadar taşıyan Türkiye milli takım kalecisi tribünlerden alkış aldı.
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