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        Trabzon'da 15. Paten Futbolu Dünya Kupası devam etti

        Trabzon'da organize edilen 15. Paten Futbolu Dünya Kupası, 10 müsabakayla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 21:52 Güncelleme: 22.11.2024 - 21:52
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        Trabzon'da 15. Paten Futbolu Dünya Kupası devam etti
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        Trabzon'da organize edilen 15. Paten Futbolu Dünya Kupası, 10 müsabakayla devam etti.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi Hasan Polat Beden Eğitimi ve Spor Merkezi'nde oynanan Türkiye-Azerbaycan karşılaşması, ev sahibi takımın 6-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

        Karşılaşmada sakatlanan Azeri oyuncuyu saha dışına kadar taşıyan Türkiye milli takım kalecisi tribünlerden alkış aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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