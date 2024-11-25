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        Trabzonspor-Adana Demirspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 yenilen Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Serkan Damla, sahadaki mücadelelerinin kendilerine asla yakışmadığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 23:14 Güncelleme: 25.11.2024 - 23:14
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        Trabzonspor-Adana Demirspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 yenilen Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Serkan Damla, sahadaki mücadelelerinin kendilerine asla yakışmadığını söyledi.

        Serkan Damla, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna başlamadan önce her şeyi planladıklarını belirterek, "Maalesef genç, kırılgan ve tecrübesiz takım olduğumuz için erken gol bizi kırdı. Aslında ilk yarı pozisyonlarımız da vardı. İkinci yarı başında da şanssız gol yedik. Direncimiz çabuk kırılınca oyun konsantrasyonumuzu kaybettik." dedi.

        Bundan önceki maçlarda rakibe daha yakın, temaslı oyun oynadıklarını dile getiren Damla, şunları kaydetti:

        "Ancak bu maçta bu oyunumuzu gösteremedik. Kısıtlı, genç oyunculardan kurulu kadromuz vardı. Bu kadroda 1 oyuncu dahi çok önemliydi, İzzet'in son antrenmanda sakatlanması Maestro'nun dün gece milli takımdan gelmesi, sakat oyuncuların sayısının fazla olması bizi etkiledi. Kadromuzda 7 altyapıdan oyuncu kardeşimiz vardı. Takımın direnci kopunca onlara da şans verdik. Sahadaki mücadelemiz bize asla yakışmadı. Adana Demirspor camiasından özür diliyoruz. Önce maçlardaki mücadeleyi bugün gösteremedik. Bir an önce toparlanmamız gerekir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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