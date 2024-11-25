Trabzonspor-Adana Demirspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 5-0 yenilen Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Serkan Damla, sahadaki mücadelelerinin kendilerine asla yakışmadığını söyledi.

Serkan Damla, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna başlamadan önce her şeyi planladıklarını belirterek, "Maalesef genç, kırılgan ve tecrübesiz takım olduğumuz için erken gol bizi kırdı. Aslında ilk yarı pozisyonlarımız da vardı. İkinci yarı başında da şanssız gol yedik. Direncimiz çabuk kırılınca oyun konsantrasyonumuzu kaybettik." dedi.