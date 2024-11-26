Trabzon Gençlik ve Spor Müdürü Arıcıoğlu'ndan TSYD Trabzon Şubesi'ne ziyaret

Trabzon Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Dernek binasında gerçekleşen ziyarette şube yönetimine başarı dileyen Arıcıoğlu, kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aktardı.

Arıcıoğlu, Trabzon'da spora katkı sunma adına gece gündüz durmadan çalıştıklarını, bu kapsamda tesisleri modernize ettiklerini, Dernekpazarı ve Yomra'daki spor salonlarını da yenilediklerini belirtti.

Mevcut spor salonlarının daha aktif kullanılmaya başlandığını vurgulayan Arıcıoğlu, bazı salonlardaki ısıtma sisteminden kaynaklı sorunları da ortadan kaldırdıklarını aktardı. Arıcıoğlu, Söğütlü'deki atletizm pistinin sorunlarını çözeceklerine işaret ederek, "Uluslararası düzeyde yarışmaların yapılması gereken bir piste sahibiz. Burada ayrıca ısınma alanları oluşturuyoruz. Projesini yaptık. Dünya şampiyonası yapamasak da en azından Balkan ya da Karadeniz Bölgesi'ni kapsayan bir yarışma düzenlemek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Arıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Beşirli'deki spor salonumuzun zeminini yeniliyoruz. Hem Büyükşehir Belediyesi hem de Ortahisar Belediyesi hentbol maçlarını Beşirli Spor Salonu'nda oynuyor. Zemini kötüydü, salonu hentbola uygun olarak revize ediyoruz. Yomra'daki spor salonumuzun ışıklandırmalarını yeniden düzenledik. Araklı'da 4 minderli çok güzel bir güreş merkezi yaptık. Pelitli'deki Gençlik Merkezimiz modernize edilerek yeniden açıldı. Akçaabat'ta yeni bir gençlik merkezi açtık. Söğütlü'de yurdumuzu aktif hale getirdik."

Arsin, Araklı ve Düzköy'deki statların yapımına devam edildiğini, Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda da düzenlemeler yapıldığını belirten Arıcıoğlu, niyetlerinin her ferde ulaşmak olduğunu anlattı. Trabzonspor taraftarı olduğunu dile getiren Arıcıoğlu, "Trabzon benim şehrim, orijinal Trabzonsporluyum. Erzurum'daki öğrencilik yıllarımda her zaman maç için Trabzon'a gidip geldim. Sevdiğim, gönül verdiğim, taraftarı olduğum Trabzon'da hizmet edeceğim için çok mutlu oldum. Trabzon'a koşarak ve sevinerek geldim. Memleket, bizim memleketimiz. Trabzon'da yaptığımız işlerle gurur duyuyorum. Bu şehre hizmet etmek benim için çok büyük bir mutluluk." değerlendirmesinde bulundu.