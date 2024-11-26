Trabzon'da yaylada hayvanlarıyla mahsur kalan besiciler kurtarıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zor hava koşullarına rağmen vatandaşların güvenliğini sağlamak için 7/24 saat alarm halindedir. Acil durumlarda vatandaşlarımızın Trabzon İletişim ve Koordinasyon Merkezimizin (TİKOM) Alo 153 numaralı telefonuna bilgi vermeleri yeterlidir." ifadelerine yer verildi.

Ekiplere teşekkür eden Baba Sabri Bekar, "Zor anımızda imdadımıza yetiştiler. Eğer geç kalınsaydı koyunlarımız telef olabilirdi." dedi.

İlçeye bağlı Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki 2 bin 200 rakımlı Lapaza Yaylası'nda besicilik yapan Nurettin ve oğlu Sabri Bekar, kar yağışının ardından 1200 küçükbaş hayvan ve 7 köpeğiyle mahsur kaldı.

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