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        Trabzon'da 108 otizmli öğrenciye spor kıyafeti hediye edildi

        Trabzon'da, "Özelim, Mutluyum Çünkü Spordayım" projesi kapsamında otizmli öğrencilere spor kıyafeti hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 15:22 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:38
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        Trabzon'da 108 otizmli öğrenciye spor kıyafeti hediye edildi
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        Trabzon'da, "Özelim, Mutluyum Çünkü Spordayım" projesi kapsamında otizmli öğrencilere spor kıyafeti hediye edildi.

        Türk Kızılay Trabzon Şubesince hazırlanan 216 tişört, 108 çift spor ayakkabı ve 108 eşofman takımı, Yomra Jimnastik Spor Salonu'ndaki organizasyonla öğrencilere teslim edildi.

        Türk Kızılay Trabzon Şube Başkanı Sevil Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Burada çocuklarımız spor yapıyor, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz hepsi çok verimli çalışıyorlar. Biz de Türk Kızılay olarak, paydaşı olduğumuz projede çocuklarımıza çeşitli spor kıyafetleri ve ayakkabı hediye ettik. Ayrıca çocuklarımızın okullarından buraya geliş gidişindeki servis ücretlerini de karşılıyoruz." dedi.

        Programa, Yomra Milli Eğitim Müdürü Ayhan Yıldırım ile Yomra Gençlik ve Spor Müdürü Zülfü Güler de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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