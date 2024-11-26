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        Trabzon'da 15. Paten Futbolu Dünya Kupası sona erdi

        Trabzon'da 21-26 Kasım tarihlerinde düzenlenen 15. Paten Futbolu Dünya Kupası, İran-Birleşik Arap Emirlikleri final müsabakasıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 19:47 Güncelleme: 26.11.2024 - 19:59
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        Trabzon'da 15. Paten Futbolu Dünya Kupası sona erdi
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        Trabzon'da 21-26 Kasım tarihlerinde düzenlenen 15. Paten Futbolu Dünya Kupası, İran-Birleşik Arap Emirlikleri final müsabakasıyla tamamlandı.

        Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun final müsabakasında İran, Birleşik Arap Emirlikleri'ni büyük heyecana sahne olan karşılaşmanın sonucunda 2-1'lik skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

        Türkiye'yi çeyrek final müsabakalarında 1-0'lık skorla eleyen Belarus, üçüncülük maçında da Pakistan karşısında 4-2'lik sonuçla kazanarak dünya üçüncülüğünü elde etti.

        Final ve üçüncülük müsabakalarının arasında ise Suudi Arabistan Milli Takım sporcuları paten gösterisinde bulundu.

        Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenlenen turnuvanın kalitesinin üst seviyede olduğunu söyledi.

        Pour, turnuvanın Trabzon'un çok güzel ev sahipliğinde tamamlandığını belirterek, "Bu büyük etkinliğe 24 ülkenin federasyonları katıldı. Gençler şampiyonasında Türkiye birinci sırayı, Mısır ikinci sırayı ve Gana üçüncü sırayı aldı. Turnuvanın kalitesi gerçekten üst seviyede. Türkiye'ye ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ev sahipliklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Bize bu büyük ve başarılı etkinlikte çok destekleri oldu." ifadelerini kullandı.

        Bugüne kadar düzenlenen turnuvalar arasında Türkiye'nin en iyisi olduğunu vurgulayan Pour, "Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Fransa, İngiltere gibi birçok farklı ülkede bu organizasyonu gerçekleştirdik ama bu 15'incisini düzenlediğimiz en büyük ve en iyisiydi. Bütün ülkelerden harika geri dönüşler aldık. Herkes çok heyecanlıydı, Trabzon'a, Türkiye'ye ve paten futboluna aşık oldular ve hiç şüphesiz bu spor Türkiye'de farklı seviyelere çıkarak büyümekte." diye konuştu.

        - "Bütün ülkeleri şehrimizde ağırlamaktan dolayı çok mutluluk duyduk"

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise Trabzon'da bu turnuvayı düzenlemiş olmaktan ötürü çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

        Genç, bu organizasyondan sonra paten futbolunun yeniden ivme yakaladığına işaret ederek, "Bütün ülkeleri şehrimizde ağırlamaktan dolayı çok mutluluk duyduk. Final müsabakası da gerçekten çok heyecanlıydı. Başta şampiyon takım İran olmak üzere bütün takımları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da turnuvanın çok büyük bir coşkuyla geçtiğini aktararak, "Bunun en güzel taraflarından bir tanesi de bu organizasyon gençler kategorisinde ilk defa yapıldı ve Türkiye şampiyon oldu. Dünyada söz sahibi olan gençlerimiz var. İnşallah çok verimli geçmiştir. Burada yaşadıkları güzel anıları ülkelerinde paylaşacaklardır. Türkler misafirperverlerdir, biz de bunu en iyi şekilde yerine getirdiğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

        Trabzon'da daha da büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmak istediklerini anlatan Arıcıoğlu, Trabzon'un nitelikli altyapısının bu tür organizasyonlarda her şeyin üstesinden geleceğine inandığını kaydetti.

        Öte yandan bu sene ilk kez düzenlenen gençler paten futbolu dünya kupasında ise Türkiye Genç Milli Takımı, final maçında Mısır'ı 5-1'lik skorla mağlup ederek turnuvanın ilk şampiyonu ünvanına sahip oldu.

        Turnuva, dereceye giren milli takımlara kupa takdimlerinin ardından son buldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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