Trabzon'da 13 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

JASAT ve Asayiş Timlerince yürütülen çalışmada, hırsızlık olaylarını A.Ö, O.B. ve İ.B'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kiremitli Mahallesi'nde 5, Yukarıköy Mahallesi'nde 6 ve Yeşiltepe ile Sukenarı mahallerinde birer evden hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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