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        Trabzon'da 13 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı

        Trabzon'un Maçka ilçesinde, 13 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 12:32 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:11
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        Trabzon'da 13 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı
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        Trabzon'un Maçka ilçesinde, 13 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kiremitli Mahallesi'nde 5, Yukarıköy Mahallesi'nde 6 ve Yeşiltepe ile Sukenarı mahallerinde birer evden hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        JASAT ve Asayiş Timlerince yürütülen çalışmada, hırsızlık olaylarını A.Ö, O.B. ve İ.B'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

        Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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