Trabzon'da 13 evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişi yakalandı
Trabzon'un Maçka ilçesinde, 13 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon'un Maçka ilçesinde, 13 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kiremitli Mahallesi'nde 5, Yukarıköy Mahallesi'nde 6 ve Yeşiltepe ile Sukenarı mahallerinde birer evden hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.
JASAT ve Asayiş Timlerince yürütülen çalışmada, hırsızlık olaylarını A.Ö, O.B. ve İ.B'nin gerçekleştirdiği belirlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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