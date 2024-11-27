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        Trabzon'da hamsinin kilogramı 100 ila 125 liradan satılıyor

        Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 100 ila 125 liradan satışa sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 12:46 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:03
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        Trabzon'da hamsinin kilogramı 100 ila 125 liradan satılıyor
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        Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilogramı 100 ila 125 liradan satışa sunuluyor.

        Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki tezgahlarda, başta hamsi olmak üzere mezgit, levrek, çipura ve istavrit tüketiciyle buluşturuluyor.

        Tezgahlarda istavritin ve mezgitin kilogramı 150, somonun 250, levrek, çipura ve çinekopun 300, alabalığın 175 liradan, palamudun ise tanesi 175 liradan satışa sunuluyor.

        Balıkçı Yalçın Meran, AA muhabirine, hamsi fiyatlarında düşüş olduğunu, ilerleyen zamanlarda daha da düşmesini beklediklerini söyledi.

        Balıkta bu sene bolluk yaşadıklarına işaret eden Meran, "Normalde palamut olunca hamsi çok olmazdı, bu sene ikisi de iyi görünüyor. Balıkçılarımız fırtına olmadıkça denize açılıyor. Fiyatlar havalar biraz daha soğudukça düşer." dedi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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