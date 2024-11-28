Trabzon'da pistten çıkarak deniz kenarında durabilen uçağın pilotlarının yargılanması sürdü

Trabzon Havalimanı'nda 6 yıl önce pistten çıkarak denize metreler kala durabilen Ankara-Trabzon uçağının pilotlarının yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak 2018'de yolcu uçağının pistten çıkarak denize metreler kala durabildiği kaza sonucu hakkında "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuksuz yargılanan birinci pilot Ender Bayraktar ve ikinci pilot İrfan Yavuz'un avukatları, İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, her iki sanığın da taksirle yaralama suçunun birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması dolayısıyla 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmalarını, belli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkumiyet halinde 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanması ya da sürücü belgelerinin geri alınmasına karar verilmesini talep etti.