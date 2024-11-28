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        Trabzonspor'da olağan genel kurula doğru

        Trabzonspor'da hafta sonunda yapılacak seçimli olağan genel kurulda seçime tek aday olarak giren kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın listesi Divan Başkanlık Kuruluna sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 12:25 Güncelleme: 28.11.2024 - 12:36
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        Trabzonspor'da olağan genel kurula doğru
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        Trabzonspor'da hafta sonunda yapılacak seçimli olağan genel kurulda seçime tek aday olarak giren kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın listesi Divan Başkanlık Kuruluna sunuldu.

        Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, beraberindeki başkanvekili Osman Çavuşoğlu ile basın toplantısı düzenleyerek, yönetim kurulu ve yetkili kurulların listeleri ile bilgilendirme yaptı.

        Ören, Doğan'ın listesini şu isimlerden oluştuğunu açıkladı:

        Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu.

        Yedek Üyeler: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık.

        Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'ın asil listesinde 3'ü yeni olmak üzere 14 isim yer aldı.

        Genel kurulda, 9 bin 909 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

        - Borç 3 milyar 940 milyon lira

        Bu arada Mahmut Ören, bir soru üzerine de Trabzonspor'un 31 Ekim itibarıyla net borcunun 3 milyar 940 milyon lira olduğunu açıkladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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