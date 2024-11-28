Trabzon'da gümrük kaçağı 23 cep telefonu ele geçirildi
Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 23 cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 23 cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Ortahisar ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde, B.Ö'ye ait otomobilde arama yapıldı.
Aramalarda, gümrük kaçağı 23 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan B.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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