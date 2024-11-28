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        Trabzon'da gümrük kaçağı 23 cep telefonu ele geçirildi

        Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 23 cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 17:27 Güncelleme: 28.11.2024 - 17:27
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        Trabzon'da gümrük kaçağı 23 cep telefonu ele geçirildi
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        Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 23 cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Ortahisar ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde, B.Ö'ye ait otomobilde arama yapıldı.

        Aramalarda, gümrük kaçağı 23 cep telefonu ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan B.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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