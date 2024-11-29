Trabzonspor'un olağan genel kurulu yarın başlayacak

Doğan'ın asil ve yedek yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

İkinci gün de aynı saatte başlayacak genel kurulda, başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından üyeler sandık başına gidecek ve oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.

Kongrenin saat 09.00'da başlayacak ilk gününde, kulüp yönetim kurulunun idari ve mali raporları ile denetim kurulu raporu görüşülecek. Daha sonra da yönetim kurulunun idari ve mali bakımdan ibrası oylanacak.

Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün sürecek genel kurulda, mevcut kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, seçime tek başkan adayı olarak girecek.

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