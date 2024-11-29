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        Trabzonspor'un olağan genel kurulu yarın başlayacak

        Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulu yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 10:04 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:04
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        Trabzonspor'un olağan genel kurulu yarın başlayacak
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        Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulu yarın başlayacak.

        Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün sürecek genel kurulda, mevcut kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, seçime tek başkan adayı olarak girecek.

        Genel kurulda, 9 bin 909 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

        Bordo-mavili kulübün 57 yıllık tarihinde 49. yönetim kurulu seçilecek. Yeni yönetim, 3 yıllığına göreve getirilecek.

        Kongrenin saat 09.00'da başlayacak ilk gününde, kulüp yönetim kurulunun idari ve mali raporları ile denetim kurulu raporu görüşülecek. Daha sonra da yönetim kurulunun idari ve mali bakımdan ibrası oylanacak.

        İkinci gün de aynı saatte başlayacak genel kurulda, başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından üyeler sandık başına gidecek ve oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.

        Doğan'ın asil ve yedek yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

        Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu.

        Yedek Üyeler: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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