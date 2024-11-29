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        Trabzon'da öğrenciler omurga sağlığı hakkında bilgilendirildi

        Trabzon'da ortaokul öğrencilerine omurga sağlığı hakkında bilgi aktarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 13:22 Güncelleme: 29.11.2024 - 13:50
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        Trabzon'da öğrenciler omurga sağlığı hakkında bilgilendirildi
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        Trabzon'da ortaokul öğrencilerine omurga sağlığı hakkında bilgi aktarıldı.

        Sağlık, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim müdürlüklerince yürütülen, "Çocuklarda Omurga Sağlığının Korunması İş Birliği Protokolü" kapsamında, Beşirli Borsa İstanbul Ortaokulu'nda program düzenlendi.

        Öğrencilere, okul çantasının nasıl taşınacağı, elektronik cihazların ekranına nasıl bakılacağı ve ayakta duruş şekli gibi konularda bilgi verildi.

        Bazı öğrenciler de akranlarına, omurga sağlığı için bazı egzersizleri gösterdi.

        İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun'un da katıldığı program, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ve öğrencilere broşür dağıtılmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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