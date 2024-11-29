Trabzon'da öğrenciler omurga sağlığı hakkında bilgilendirildi

Trabzon'da ortaokul öğrencilerine omurga sağlığı hakkında bilgi aktarıldı.

Sağlık, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim müdürlüklerince yürütülen, "Çocuklarda Omurga Sağlığının Korunması İş Birliği Protokolü" kapsamında, Beşirli Borsa İstanbul Ortaokulu'nda program düzenlendi.

Öğrencilere, okul çantasının nasıl taşınacağı, elektronik cihazların ekranına nasıl bakılacağı ve ayakta duruş şekli gibi konularda bilgi verildi.