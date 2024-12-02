Trabzon'da "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıldı

Trabzon Sağlık Müdürlüğünce Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" sloganıyla düzenlenen kampanya tanıtıldı.

Vali Aziz Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, sürücülerin trafikte iyi araç kullanması gerektiğini söyledi.

Bir şeyin kıymetinin ona ihtiyaç duyulduğunda anlaşıldığını aktaran Yıldırım, sürücülerin, içerisinde en sevdiğini düşünerek ambulanslara yol vermesi gerektiğini ifade etti.

Yıldırım, arkadan gelen ambulansa yol vermenin sürücülerin görevi olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşımız arkasında ambulans sesi duyduğu zaman yol vermeye alıştı. Belki bizim şehrimizde çok fazla trafik sıkışıklığı yok, belli saatler ve belli kavşaklar haricinde ama büyük şehirleri düşünün, oralarda da bu sistemin özellikle uygulanması lazım. Çünkü çok fazla ambulans geliyor, trafik sıkışıklığı var. Bunlara çok dikkat etmek lazım o nedenle bu kampanyayı çok kıymetli buluyorum." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını anlatarak, "Özellikle günümüz koşullarında trafiğin yoğunlaştığı zamanlarda ve yollarda bir uygulama geliştirilmesi gerekiyordu buna da 'fermuar sistemi' denildi." dedi. Ambulansa yol vererek hastanın hayatının kurtulabileceğini vurgulayan Usta, "Bu kapsamda tüm ülkede 'Fermuar sistemiyle yaşama yol ver' sloganıyla lansman ve proje gerçekleştirdikçe bunun farkındalığıyla ilimizde sıkıntısız şekilde vatandaşlarımızı en hızlı şekilde hastanelere taşımış olacağız." ifadelerini kullandı.