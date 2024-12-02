Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıldı

        Trabzon Sağlık Müdürlüğünce Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" sloganıyla düzenlenen kampanya tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 15:26 Güncelleme: 02.12.2024 - 15:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Sağlık Müdürlüğünce Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla "Fermuar sistemiyle yaşama yol ver" sloganıyla düzenlenen kampanya tanıtıldı.

        Vali Aziz Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, sürücülerin trafikte iyi araç kullanması gerektiğini söyledi.

        Bir şeyin kıymetinin ona ihtiyaç duyulduğunda anlaşıldığını aktaran Yıldırım, sürücülerin, içerisinde en sevdiğini düşünerek ambulanslara yol vermesi gerektiğini ifade etti.

        Yıldırım, arkadan gelen ambulansa yol vermenin sürücülerin görevi olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşımız arkasında ambulans sesi duyduğu zaman yol vermeye alıştı. Belki bizim şehrimizde çok fazla trafik sıkışıklığı yok, belli saatler ve belli kavşaklar haricinde ama büyük şehirleri düşünün, oralarda da bu sistemin özellikle uygulanması lazım. Çünkü çok fazla ambulans geliyor, trafik sıkışıklığı var. Bunlara çok dikkat etmek lazım o nedenle bu kampanyayı çok kıymetli buluyorum." diye konuştu.

        İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını anlatarak, "Özellikle günümüz koşullarında trafiğin yoğunlaştığı zamanlarda ve yollarda bir uygulama geliştirilmesi gerekiyordu buna da 'fermuar sistemi' denildi." dedi.

        Ambulansa yol vererek hastanın hayatının kurtulabileceğini vurgulayan Usta, "Bu kapsamda tüm ülkede 'Fermuar sistemiyle yaşama yol ver' sloganıyla lansman ve proje gerçekleştirdikçe bunun farkındalığıyla ilimizde sıkıntısız şekilde vatandaşlarımızı en hızlı şekilde hastanelere taşımış olacağız." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Yıldırım ve beraberindekiler Sağlık Bakanlığınca hazırlanan videoyu izledi.

        Programa kamu kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile sağlıkçılar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu!
        'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu!
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        2 kardeş denize düşmüştü! Yürek yakan yeni görüntü ortaya çıktı!
        2 kardeş denize düşmüştü! Yürek yakan yeni görüntü ortaya çıktı!
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Korku çeteleri el bombalarını nereden buluyor!
        Korku çeteleri el bombalarını nereden buluyor!
        Durumu ciddiyetini koruyor
        Durumu ciddiyetini koruyor
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var

        Benzer Haberler

        Trabzon'da 12 özel eğitim kurumuna spor malzemesi dağıtıldı
        Trabzon'da 12 özel eğitim kurumuna spor malzemesi dağıtıldı
        Trabzon'da 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' kampanyası
        Trabzon'da 'Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver' kampanyası
        15. Paten Futbolu Dünya Kupası'nın ardından
        15. Paten Futbolu Dünya Kupası'nın ardından
        Genç girişimci adayları TTSO'da bir araya geldi
        Genç girişimci adayları TTSO'da bir araya geldi
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Trabzon Valisi Yıldırım'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan "kayyum" açıklaması
        Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'dan "kayyum" açıklaması