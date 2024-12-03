Trabzonspor'da yönetim kurulu görev dağılımını yaptı

Yedek yönetim kurulu: Hüseyin Ekşi (İdari İşler Sorumlusu), Ali Beyazlı (U19 Takım Sorumlusu), Fatih Solak (TS Club Sorumlusu) İmdat Yılmaz (TS Club Yurt Dışı Tanıtım Pazarlama), Serkan Neşat Soylu (İş Geliştirme, Sponsorluk ve Projeler), Rıfat Çebi (İş Geliştirme, Sponsorluk ve Projeler), Mustafa Cem Aşık (İş Geliştirme, Sponsorluk ve Projeler)

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde oluştu:

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