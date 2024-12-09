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        Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 18:50 Güncelleme: 09.12.2024 - 19:10
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        Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü Galatasaray ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, koşunun ardından ısınma ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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