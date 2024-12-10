Trabzon'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kemerkaya Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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