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        Trabzon'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 23:46 Güncelleme: 10.12.2024 - 23:46
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        Trabzon'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kemerkaya Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Maddi hasarın meydana geldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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