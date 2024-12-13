Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan "zorlu süreç" açıklaması:

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sportif açıdan zor bir süreçten geçtiklerini, büyük başarıların büyük dönüşümlerle gelebileceğini belirtti.

Doğan, Trabzonspor dergisindeki yazısında, bordo-mavili kulübün kurulduğu günden bu yana mücadele ruhuyla Türk futbolunda eşsiz bir yer edindiğini ifade etti.

Bugün ise sürdürülebilir başarı modelini hayata geçirmek için önemli bir yol ayrımında olduklarına işaret eden Doğan, "Finansal sıkıntılar, saha içi zorluklar ve Türk futbolundaki adaletsizliklere karşı verdiğimiz mücadele yalnızca bugüne değil, geleceğe dair de umut taşımaktadır. Bu bağlamda, kulübümüzün Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak yaklaşık 800 milyon liralık faiz yükünden kurtulması, Trabzonspor tarihindeki en önemli ekonomik hamlelerden biri olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Gelir kaynaklarını artırmak, sportif başarıyı istikrarlı hale getirmek ve Trabzonspor'u borçsuz yapıya kavuşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Doğan, Trabzonspor'un geleceğinin artık tesadüflere bırakılmayacağına dikkati çekti. Doğan, Türk futbolunun mevcut düzeninin tarafsızlıktan uzak ve adaletsiz bir tablo sergilediğini savunarak, şunları kaydetti:

"Trabzonspor, sahada yalnızca rakipleriyle değil, sistemin açıkları ve yanlışlarıyla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu düzen sadece Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun itibarını da tehdit etmektedir. Bizler bugüne dek hiçbir adaletsizlik karşısında sessiz kalmadık, bundan sonra da kalmayacağız. Haklarımızı sahada, masada ve her alanda sonuna kadar savunacağız. Bu yalnızca kulüp mücadelesi değil, aynı zamanda bir duruşun, bir hakkaniyet savaşının hikayesidir. Sportif açıdan zor bir süreçten geçtiğimizin farkındayız. Ancak büyük başarılar büyük dönüşümlerle gelir. Şenol Güneş hocamız liderliğinde başlattığımız üç yıllık plan çerçevesinde, ilk yıl toparlanma, ikinci yıl yenilenme ve üçüncü yıl sürdürülebilir başarı hedefiyle ilerliyoruz."

Bu süreçte altyapının merkezi bir rol oynayacağına inandıklarına dikkati çeken Doğan, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa hayata geçireceğimiz Trabzonspor Koleji, hem genç yeteneklerin yetişmesine hem de Trabzonspor kültürüne uygun bireylerin kazandırılmasına öncülük edecek. Bu yalnızca bugünü değil, Trabzonspor'un yarınlarını da inşa edecektir." ifadelerini kullandı.