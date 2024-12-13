Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan "zorlu süreç" açıklaması:

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sportif açıdan zor bir süreçten geçtiklerini, büyük başarıların büyük dönüşümlerle gelebileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 13:07 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan "zorlu süreç" açıklaması:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sportif açıdan zor bir süreçten geçtiklerini, büyük başarıların büyük dönüşümlerle gelebileceğini belirtti.

        Doğan, Trabzonspor dergisindeki yazısında, bordo-mavili kulübün kurulduğu günden bu yana mücadele ruhuyla Türk futbolunda eşsiz bir yer edindiğini ifade etti.

        Bugün ise sürdürülebilir başarı modelini hayata geçirmek için önemli bir yol ayrımında olduklarına işaret eden Doğan, "Finansal sıkıntılar, saha içi zorluklar ve Türk futbolundaki adaletsizliklere karşı verdiğimiz mücadele yalnızca bugüne değil, geleceğe dair de umut taşımaktadır. Bu bağlamda, kulübümüzün Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak yaklaşık 800 milyon liralık faiz yükünden kurtulması, Trabzonspor tarihindeki en önemli ekonomik hamlelerden biri olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

        Gelir kaynaklarını artırmak, sportif başarıyı istikrarlı hale getirmek ve Trabzonspor'u borçsuz yapıya kavuşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Doğan, Trabzonspor'un geleceğinin artık tesadüflere bırakılmayacağına dikkati çekti.

        Doğan, Türk futbolunun mevcut düzeninin tarafsızlıktan uzak ve adaletsiz bir tablo sergilediğini savunarak, şunları kaydetti:

        "Trabzonspor, sahada yalnızca rakipleriyle değil, sistemin açıkları ve yanlışlarıyla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu düzen sadece Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun itibarını da tehdit etmektedir. Bizler bugüne dek hiçbir adaletsizlik karşısında sessiz kalmadık, bundan sonra da kalmayacağız. Haklarımızı sahada, masada ve her alanda sonuna kadar savunacağız. Bu yalnızca kulüp mücadelesi değil, aynı zamanda bir duruşun, bir hakkaniyet savaşının hikayesidir. Sportif açıdan zor bir süreçten geçtiğimizin farkındayız. Ancak büyük başarılar büyük dönüşümlerle gelir. Şenol Güneş hocamız liderliğinde başlattığımız üç yıllık plan çerçevesinde, ilk yıl toparlanma, ikinci yıl yenilenme ve üçüncü yıl sürdürülebilir başarı hedefiyle ilerliyoruz."

        Bu süreçte altyapının merkezi bir rol oynayacağına inandıklarına dikkati çeken Doğan, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa hayata geçireceğimiz Trabzonspor Koleji, hem genç yeteneklerin yetişmesine hem de Trabzonspor kültürüne uygun bireylerin kazandırılmasına öncülük edecek. Bu yalnızca bugünü değil, Trabzonspor'un yarınlarını da inşa edecektir." ifadelerini kullandı.

        Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un yalnızca bir spor kulübü olmadığını aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Trabzonspor bir değerler manzumesidir. Adaletsizliklere başkaldıran, hakkaniyet için savaşan ve başarının ancak alın teriyle kazanılacağını gösteren büyük bir davanın adıdır. Bu dava sahada kazanılan kupalarla değil, camianın birliği ve Trabzonspor ruhunun yaşatılmasıyla yücelecektir. Tahriklere kapılmadan, büyük bir kulüp olmanın sorumluluğuyla hareket edeceğiz. Trabzonspor'un gerçek gücü, birbirine kenetlenen ve kulübüne inanan taraftarıdır. Bu yolculukta takımımızın yanında olmanızı ve stadyumumuzu Trabzonspor'un ruhuna yakışır bir coşkuyla doldurmanızı bekliyoruz. Çünkü Trabzonspor'un hikayesi, umutsuzluğa direnenlerin, zorlukları birlikte aşanların hikayesidir. Birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor
        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kura şansı bizimle olsun!
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok

        Benzer Haberler

        Ertuğrul Doğan: Kulüp tarihinde yeni bir sayfa açmak için önemli bir yol ay...
        Ertuğrul Doğan: Kulüp tarihinde yeni bir sayfa açmak için önemli bir yol ay...
        Trabzon'da üçüzler okçuluğa gönül verdi
        Trabzon'da üçüzler okçuluğa gönül verdi
        Ortahisar Futbol Spor Kulübü'nde hedef üst lig
        Ortahisar Futbol Spor Kulübü'nde hedef üst lig
        Trabzon'da inşaatta çökme: 3 işçi yaralı, 1 işçi öldü (2)
        Trabzon'da inşaatta çökme: 3 işçi yaralı, 1 işçi öldü (2)
        GÜNCELLEME 2 - Trabzon'da inşaatta çökme meydana geldi, 1 işçi öldü, 3 işçi...
        GÜNCELLEME 2 - Trabzon'da inşaatta çökme meydana geldi, 1 işçi öldü, 3 işçi...
        Trabzon'da inşaatta çökme: 3 işçi yaralı, 1 kişi aranıyor
        Trabzon'da inşaatta çökme: 3 işçi yaralı, 1 kişi aranıyor