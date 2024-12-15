Ardahan'dan tedavi için Trabzon'a getirilen Duru Elanur bebek, sağlığına kavuştu

Ardahan'ın Göle ilçesinden boğmacaya bağlı ağır zatürre ve solunum yetmezliği teşhisiyle geldiği Trabzon'da tedavi gören Duru Elanur Tahtacı, sağlığına kavuştu.

Göle'de yaşayan Pınar ve Bozbeyli Tahtacı çifti, 52 günlük bebeklerinin rahatsızlığı üzerine Göle Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Zatürre ve solunum yetmezliği teşhisiyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'ndeki Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Uzmanı Dr. Ayşe İrem Sofuoğlu ile irtibata geçen hastane, bebeğin Trabzon'a sevkine karar verdi.

Sofuoğlu, AA muhabirine, bebeğin ağır zatürre sebebiyle Ardahan'dan Trabzon'a sevk edildiğini söyledi.

Hasta ve ailesinin ambulansla yaklaşık 8 saatlik yoldan geldiklerini ifade eden Sofuoğlu, "Bizi oldukça zorlayan bir miniğimizdi, yaklaşık üç hafta kadar enbüte kaldı. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesindeki tedavinin ardından çok şükür toparladı ve bizi kontrol amacıyla ziyarete geldiler. Hiçbir problemi yok, inşallah sağlıkla büyümesini temenni ediyoruz. Bebeğin sağlığına kavuşması için emek veren kocaman bir ekibim var. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Kontrollerini de gerçekleştirdik, ailesi de çok iyi bakmış kızımıza, sağlıklı, uzun bir ömür diliyorum." dedi.