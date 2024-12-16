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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, mahalle muhtarları ile buluştu

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar ilçesindeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 15:28 Güncelleme: 16.12.2024 - 16:00
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, mahalle muhtarları ile buluştu
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        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar ilçesindeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, EYOF Parkında düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Ortahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Muhittin Eyüpoğlu ile mahalle muhtarları katıldı.

        Genç, yaptığı konuşmada, muhtarlarla Ortahisar'da birçok kez bir araya gelerek güzel işler yaptıklarını belirtti.

        Ortahisar'ı daha yaşanılabilir yapabilmek için çalıştıklarını aktaran Genç, "Şu anda sadece 87 mesai arkadaşımız yok. 716 kıymetli mesai arkadaşımız var. Bütün ilçelerimizdeyiz. Sizler bizim mesai arkadaşımızsınız." ifadesini kullandı.

        Genç, mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik istişareler yapacaklarına da işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Bütün ilçelerimizde hizmetlerimizi yoğunlaştırdık. Yapacak olduğumuz önemli işler var. Bu güzel şehrimize kim bir çivi çakmışsa Allah ondan razı olsun. Kim bir çivi daha çakıyorsa onun da yanında olalım. Eksiklerimiz olabilir, halkımız bize bu görevi verdi bunun karşılığını hizmet olarak yapacağız. Ortahisar Belediyemiz de söz verdiği çalışmaları inşallah yerine getirir. Ben her zaman şunu söyledim, siyasetin mecrası başka bir alan. Orada yarışacağız ama seçim bittikten sonra polemiklerle, algılarla değil gerçek hizmet neyse onu vatandaşımızla buluşturalım. Ben Ortahisar Belediye Başkanımıza da söyledim. Ortahisar'ımızın yararına hangi olumlu iş varsa gelen talebi karşılamaya, imzalamaya ve destek olmaya hazırım. Günün sonunda yapacak olduğumuz iş vatandaşımıza hizmet olarak gidecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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