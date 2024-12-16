Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da yapılması planlanan hafif raylı sistem için proje çalışmaları başlıyor

        Trabzon'da yapılması planlanan hafif raylı sistem projesi için toplantı düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 15:29 Güncelleme: 16.12.2024 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da yapılması planlanan hafif raylı sistem için proje çalışmaları başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da yapılması planlanan hafif raylı sistem projesi için toplantı düzenlenecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ihaleyi kazanan Yüksel Proje A.Ş yetkilileri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün'ün yarın proje detaylarını görüşmek üzere Trabzon'a geleceği belirtildi.

        Güzergahta yapılacak incelemenin ardından proje detaylarının görüşüleceği bir toplantı düzenleneceği, alternatif üç güzergahtan birine karar verileceği ifade edildi.

        Yer teslimiyle birlikte firmanın çalışmalarına başlayacağı, yaklaşık bir yıl sürecek çalışma sonucunda zemin etüdü, kavşak düzenlemeleri ve duraklar gibi raylı sistemin detaylı uygulama projesinin hazırlanacağı kaydedildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bir yıl sonra kazma vurmayı hedeflediklerini belirterek, "Firma Akçaabat-Yomra arasındaki bütün güzergahın uygulama projesini hazırlayacak. Ancak biz ilk etapta Akyazı-Havalimanı arasını faaliyete geçirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşar Esad'dan ilk açıklama
        Beşar Esad'dan ilk açıklama
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Sosyal medyada 'Stanley' isyanı
        Sosyal medyada 'Stanley' isyanı
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Kuru incirde 'Aflatoksin' susam tohumlarında 'Salmonella' bulundu
        Kuru incirde 'Aflatoksin' susam tohumlarında 'Salmonella' bulundu
        Ankaralı Turgut'a veda
        Ankaralı Turgut'a veda
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        500T'nin karıştığı kazada kahreden anlar!
        500T'nin karıştığı kazada kahreden anlar!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Fransız kolonisini kasırga vurdu: Yüzlerce can kaybı olabilir!
        Fransız kolonisini kasırga vurdu: Yüzlerce can kaybı olabilir!
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'

        Benzer Haberler

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, mahalle muhtarları ile buluştu
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, mahalle muhtarları ile buluştu
        Obezite erken ergenliğe neden olabiliyor
        Obezite erken ergenliğe neden olabiliyor
        Trabzonspor, İstanbul'a gitti
        Trabzonspor, İstanbul'a gitti
        Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti
        Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti
        Türkiye'nin 11 aylık hamsi ihracatı 13,5 milyon doları aştı
        Türkiye'nin 11 aylık hamsi ihracatı 13,5 milyon doları aştı
        Ardahan'dan tedavi için Trabzon'a getirilen Duru Elanur bebek, sağlığına ka...
        Ardahan'dan tedavi için Trabzon'a getirilen Duru Elanur bebek, sağlığına ka...