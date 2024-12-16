Trabzon'da yapılması planlanan hafif raylı sistem için proje çalışmaları başlıyor

Trabzon'da yapılması planlanan hafif raylı sistem projesi için toplantı düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ihaleyi kazanan Yüksel Proje A.Ş yetkilileri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün'ün yarın proje detaylarını görüşmek üzere Trabzon'a geleceği belirtildi.

Güzergahta yapılacak incelemenin ardından proje detaylarının görüşüleceği bir toplantı düzenleneceği, alternatif üç güzergahtan birine karar verileceği ifade edildi. Yer teslimiyle birlikte firmanın çalışmalarına başlayacağı, yaklaşık bir yıl sürecek çalışma sonucunda zemin etüdü, kavşak düzenlemeleri ve duraklar gibi raylı sistemin detaylı uygulama projesinin hazırlanacağı kaydedildi.