Trabzonspor, skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda 16 puan kaybetti

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 4-3 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oynadığı maçların 6'sında skor üstünlüğünü koruyamayarak önemli puan kayıpları yaşadı.

Ligde oynadığı 15 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayıp 15. sırada yer alan bordo-mavililer, küme düşme hattının sadece 1 puan önünde bulunarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Bordo-mavililer, beraberliklerle biten ligin ilk iki haftasından sonra göreve gelen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 13 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi, Güneş yönetiminde öne geçtiği maçların 6'sında 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak topladığı 16 puan kadar puan kaybetti.

- İstanbul temsilcileri karşısında uzatmalarda yıkıldı Trabzonspor, Güneş yönetiminde çıktığı maçlarda 4 İstanbul temsilcisi karşısında üstünlüğünü koruyamazken 3'ünde uzatma dakikalarında yıkıldı. Karadeniz ekibi, 90+1. dakikada yediği golle Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken 90+12. dakikada Fenerbahçe'ye 3-2, 90+8. dakikada da kalesinde gördüğü golle Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu. Bordo-mavililer, 1-1 biten Beşiktaş mücadelesinde de öne geçmesine karşın ilk yarıda bu üstünlüğünü koruyamadı.

- Öne geçtiği 6 maç Trabzonspor, sahasında oynadığı Beşiktaş maçında 17. dakikada Okay Yokuşlu'nun attığı golle 1-0 öne geçerken 39. dakikada Gedson Fernandes skora dengeyi getirdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Fenerbahçe'yi konuk eden bordo-mavililer, 1-0 geriye düştüğü maçta 59 ve 67. dakikada Simon Banza'nın golleriyle 2-1 öne geçse de 75. dakikada Dzeko, 90+12. dakikada Amrabat'ın golleriyle 3-2 mağlup oldu.

Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında da 81. dakikada Nwakaeme'nin golüyle 2-1'lik üstünlüğü sağlamasına karşın 90+1. dakikada Da Costa'nın golüyle maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, son oynadığı Galatasaray maçında da 55. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 3-2 öne geçti. Ancak sarı-kırmızılılar, 63. dakikada Batshuayi ile 3-3'lük denge getirdiği maçı 90+8. dakikada bulduğu golle 4-3 kazandı.