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        Trabzonspor, skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda 16 puan kaybetti

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 4-3 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oynadığı maçların 6'sında skor üstünlüğünü koruyamayarak önemli puan kayıpları yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:07 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:07
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        Trabzonspor, skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda 16 puan kaybetti
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 4-3 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oynadığı maçların 6'sında skor üstünlüğünü koruyamayarak önemli puan kayıpları yaşadı.

        Ligde oynadığı 15 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayıp 15. sırada yer alan bordo-mavililer, küme düşme hattının sadece 1 puan önünde bulunarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

        Bordo-mavililer, beraberliklerle biten ligin ilk iki haftasından sonra göreve gelen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 13 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı.

        Karadeniz ekibi, Güneş yönetiminde öne geçtiği maçların 6'sında 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak topladığı 16 puan kadar puan kaybetti.

        - İstanbul temsilcileri karşısında uzatmalarda yıkıldı

        Trabzonspor, Güneş yönetiminde çıktığı maçlarda 4 İstanbul temsilcisi karşısında üstünlüğünü koruyamazken 3'ünde uzatma dakikalarında yıkıldı.

        Karadeniz ekibi, 90+1. dakikada yediği golle Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalırken 90+12. dakikada Fenerbahçe'ye 3-2, 90+8. dakikada da kalesinde gördüğü golle Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu. Bordo-mavililer, 1-1 biten Beşiktaş mücadelesinde de öne geçmesine karşın ilk yarıda bu üstünlüğünü koruyamadı.

        - Öne geçtiği 6 maç

        Trabzonspor, sahasında oynadığı Beşiktaş maçında 17. dakikada Okay Yokuşlu'nun attığı golle 1-0 öne geçerken 39. dakikada Gedson Fernandes skora dengeyi getirdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

        Fenerbahçe'yi konuk eden bordo-mavililer, 1-0 geriye düştüğü maçta 59 ve 67. dakikada Simon Banza'nın golleriyle 2-1 öne geçse de 75. dakikada Dzeko, 90+12. dakikada Amrabat'ın golleriyle 3-2 mağlup oldu.

        Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında da 81. dakikada Nwakaeme'nin golüyle 2-1'lik üstünlüğü sağlamasına karşın 90+1. dakikada Da Costa'nın golüyle maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

        Karadeniz ekibi, son oynadığı Galatasaray maçında da 55. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 3-2 öne geçti. Ancak sarı-kırmızılılar, 63. dakikada Batshuayi ile 3-3'lük denge getirdiği maçı 90+8. dakikada bulduğu golle 4-3 kazandı.

        Trabzonspor, 1-0 öne geçtiği maçlarda Çaykur Rizespor'a 3-1, Corendon Alanyaspor'a da 2-1 mağlup oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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