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        Hazine ve Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri Faruk Çakmak'ın cenazesi toprağa verildi

        Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemet Genel Müdürlüğünde görevli Hukuk Müşaviri Faruk Çakmak'ın cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:34 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:40
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri Faruk Çakmak'ın cenazesi toprağa verildi
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemet Genel Müdürlüğünde görevli Hukuk Müşaviri Faruk Çakmak'ın cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

        Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını kaybeden 46 yaşındaki Çakmak için Çaykara ilçesine bağlı Çambaşı Mahallesi'ndeki camide cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Çakmak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Fatih Çakmak, Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ve vatandaşlar katıldı.

        Çakmak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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