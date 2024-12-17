Hazine ve Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri Faruk Çakmak'ın cenazesi toprağa verildi

Törene, Çakmak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, DHMİ Genel Müdür Yardımcısı Fatih Çakmak, Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ve vatandaşlar katıldı.

Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını kaybeden 46 yaşındaki Çakmak için Çaykara ilçesine bağlı Çambaşı Mahallesi'ndeki camide cenaze töreni düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemet Genel Müdürlüğünde görevli Hukuk Müşaviri Faruk Çakmak'ın cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

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