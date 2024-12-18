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        Trabzonspor-Bodrum FK maçının biletleri satışa çıktı

        Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 11:58 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:03
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        Trabzonspor-Bodrum FK maçının biletleri satışa çıktı
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        Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Papara Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 3 bin 500, VIP Platinum A/C 3 bin, VIP Gold 2 bin, VIP Silver 1500, batı, doğu, Fırtına tribünleri ile güney-kuzey kale arkası ve misafir tribünü biletleri 61 liradan satışa çıkartıldı.

        Öte yandan taraftarlar, Atatürk Alanı'ndaki satış noktasından da bilet temin edebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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