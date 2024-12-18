Trabzonspor-Bodrum FK maçının biletleri satışa çıktı
Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Trabzonspor'un, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Papara Park'ta 19.00'da başlayacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 3 bin 500, VIP Platinum A/C 3 bin, VIP Gold 2 bin, VIP Silver 1500, batı, doğu, Fırtına tribünleri ile güney-kuzey kale arkası ve misafir tribünü biletleri 61 liradan satışa çıkartıldı.
Öte yandan taraftarlar, Atatürk Alanı'ndaki satış noktasından da bilet temin edebilecek.
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